Курский школьник побывал на старте ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Ученик школы №55 Тамирлан Тюрин стал одним из 89 счастливчиков, побывавших на космодроме Байконур.Тамирлан одержал победу во Всероссийском проекте "Космическая экспедиция Первых", организованном движением "Первые" совместно с "Роскосмосом".





Юный курянин своими глазами увидел старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28", направляющимся к Международной космической станции.В программе насыщенной поездки были:Посещение монтажно-испытательного корпуса;Знакомство со стартовыми комплексами "Протон" и "Гагаринский старт";Экскурсия по домам-музеям Сергея Королёва и Юрия Гагарина;Осмотр макета орбитального корабля "Буран" и музея космодрома;Визит в филиал Центра подготовки космонавтов и прогулка по Аллее космонавтов.На борту "Союза" к звёздам отправилась капсула с детскими мечтами, собранными на Международной выставке-форуме "Россия".