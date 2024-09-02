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Курский школьник побывал на старте ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Ученик школы №55 Тамирлан Тюрин стал одним из 89 счастливчиков, побывавших на космодроме Байконур.Тамирлан одержал победу во Всероссийском проекте "Космическая экспедиция Первых", организованном движением "Первые" совместно с "Роскосмосом".

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Юный курянин своими глазами увидел старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28", направляющимся к Международной космической станции.

В программе насыщенной поездки были:

Посещение монтажно-испытательного корпуса;
Знакомство со стартовыми комплексами "Протон" и "Гагаринский старт";
Экскурсия по домам-музеям Сергея Королёва и Юрия Гагарина;
Осмотр макета орбитального корабля "Буран" и музея космодрома;
Визит в филиал Центра подготовки космонавтов и прогулка по Аллее космонавтов.

На борту "Союза" к звёздам отправилась капсула с детскими мечтами, собранными на Международной выставке-форуме "Россия".
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