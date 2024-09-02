Курский школьник побывал на старте ракеты-носителя «Союз-2.1а»
Ученик школы №55 Тамирлан Тюрин стал одним из 89 счастливчиков, побывавших на космодроме Байконур.Тамирлан одержал победу во Всероссийском проекте "Космическая экспедиция Первых", организованном движением "Первые" совместно с "Роскосмосом".
Фото из официальной группы ВК Город Курск
В программе насыщенной поездки были:
Посещение монтажно-испытательного корпуса;
Знакомство со стартовыми комплексами "Протон" и "Гагаринский старт";
Экскурсия по домам-музеям Сергея Королёва и Юрия Гагарина;
Осмотр макета орбитального корабля "Буран" и музея космодрома;
Визит в филиал Центра подготовки космонавтов и прогулка по Аллее космонавтов.
На борту "Союза" к звёздам отправилась капсула с детскими мечтами, собранными на Международной выставке-форуме "Россия".