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Михайловский ГОК помог Железногорску подготовиться к новому учебному году

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, входящий в компанию «Металлоинвест», направил более 80 млн рублей на подготовку школ и учреждений профессионального образования Железногорска к новому учебному году. 

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Ежегодная инициатива реализуется в рамках социально-экономического партнерства Металлоинвеста с администрациями города и Курской области.
«Металлоинвест заботится о качественном образовании наших детей, помогает развивать учебно-методические базы школ города, чтобы ребята могли освоить понравившуюся профессию, – отметил управляющий директор МГОКа Антон Захаров. – В тесном контакте с общеобразовательными организациями, колледжами и техникумами мы формируем совместные образовательные программы, исходя из потребностей экономики города и региона в целом».

По программе «Класс 21 века» выделено более 13 млн рублей на оснащение специализированных кабинетов в школах города. В школе №6 появится обновленный кабинет технологии. В учебно-производственном комбинате будут созданы классы для электриков, водителей, класс робототехники. В школе №13 оборудуют классы технологии и кулинарии. 
На территории школы №3 откроется новая многофункциональная спортивная площадка. На строительство объекта Компания направила 35 млн рублей.

В школе №14 будет оборудован профильный класс. В его ремонт и оснащение МГОК инвестировал почти 2 млн рублей. 
В рамках проекта «Профессионалитет» на оснащение материально-технической базы Железногорского горно-металлургического колледжа Металлоинвест выделил 30 млн рублей. 

Свыше 700 студентов-первокурсников городских учреждений профессионального образования получат в подарок от комбината рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей.



 
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