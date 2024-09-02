Михайловский ГОК помог Железногорску подготовиться к новому учебному году

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, входящий в компанию «Металлоинвест», направил более 80 млн рублей на подготовку школ и учреждений профессионального образования Железногорска к новому учебному году.

Ежегодная инициатива реализуется в рамках социально-экономического партнерства Металлоинвеста с администрациями города и Курской области.«Металлоинвест заботится о качественном образовании наших детей, помогает развивать учебно-методические базы школ города, чтобы ребята могли освоить понравившуюся профессию, – отметил управляющий директор МГОКа Антон Захаров. – В тесном контакте с общеобразовательными организациями, колледжами и техникумами мы формируем совместные образовательные программы, исходя из потребностей экономики города и региона в целом».По программе «Класс 21 века» выделено более 13 млн рублей на оснащение специализированных кабинетов в школах города. В школе №6 появится обновленный кабинет технологии. В учебно-производственном комбинате будут созданы классы для электриков, водителей, класс робототехники. В школе №13 оборудуют классы технологии и кулинарии.На территории школы №3 откроется новая многофункциональная спортивная площадка. На строительство объекта Компания направила 35 млн рублей.В школе №14 будет оборудован профильный класс. В его ремонт и оснащение МГОК инвестировал почти 2 млн рублей.В рамках проекта «Профессионалитет» на оснащение материально-технической базы Железногорского горно-металлургического колледжа Металлоинвест выделил 30 млн рублей.Свыше 700 студентов-первокурсников городских учреждений профессионального образования получат в подарок от комбината рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей.