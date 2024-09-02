Металлоинвест окажет поддержку работникам предприятий Компании в Курской и Белгородской областях

Генеральный директор компании «Металлоинвест» Олег Крестинин 22-23 августа совершил рабочую поездку на Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и ОЭМК.

В ходе встреч с руководством предприятий были детально обсуждены вопросы организации производственных процессов в условиях режима КТО, введенного на территориях Курской и Белгородской областей.Олег Крестинин также встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.Руководство Компании высоко оценило слаженность и стабильность работы трудовых коллективов в чрезвычайных условиях приграничных областей.В целях поддержки работников Михайловского ГОКа, Лебединского ГОКа и ОЭМК, а также всех дочерних предприятий Компании, расположенных на территориях Курской и Белгородской областей, было принято решение оказать материальную помощь в размере 50 тыс. рублей каждому работнику. Соответствующие выплаты будут осуществлены в сентябре.В сложившихся условиях руководство Металлоинвеста приняло решение расширить социальный пакет. В ближайшее время будут разработаны и внедрены дополнительные меры социальной поддержки работников по таким направлениям, как материальная помощь, санаторно-курортное лечение, организация детского отдыха. Уже с 1 октября Металлоинвест предоставит 100% компенсацию обедов для всех работников предприятий Компании. Помимо организации питания в столовых и буфетах, для удаленных участков будет развернута сеть продуктоматов.Уже более двух лет социальные объекты Металлоинвеста задействованы под пункты временного размещения вынужденных переселенцев, которых Компания полностью обеспечивает питанием, медикаментами и предметами первой необходимости.Руководством Компании принято решение выделить средства на ремонт и реконструкцию социальных объектов предприятий после снятия статуса объектов ПВР. Детские оздоровительные лагеря и базы отдыха будут расширены и обновлены, что позволит работникам и членам их семей снова пользоваться ставшей популярной корпоративной социальной инфраструктурой.