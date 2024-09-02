12 сентября в Курске отключат холодную воду

12 сентября с 09.00 до 17.00 часа в связи с неотложными работами будет прекращена подача холодной воды.





Отключения затронут:— Все улицы Железнодорожного округа.— Сеймский административный округ: все улицы микрорайона КЗТЗ, Песковские улицы, ул.Прогонные, Энгельса, Литовскую с переулками, Даньшинские переулки, ул.Малиновую и переулки, Шоссейные пер.— Центральный административный округ: улицы Ленина, Радищева, Димитрова, Степана Разина, Семеновская, Халтурина, Коммунистическая, Кузнечная, Сторожевая, Лобановка, Свободная, Горького, Ватутина, Мирная, К.Зеленко, Уфимцева, Можаевская, С.Саровского, Тускарная, А.Аристарховой, Н.Набережная, Челюскинцев, пл.Перекальского, Гоголя, Павлова, Садовая, Золотая, Кирова, Почтовая, Марата, Урицкого, Кр.Площадь, Сосновская, Ендовищенская, Береговая, Володарского, Блинова, Л.Толстого, Лысая Гора, Ямскую и прилегающие к ним, К. Маркса №№ 1- 51, ул.Никитскую, 4, 4б, 6, 8, 18-80; Ахтырская, Ломакина, 1; 3; 5; Кр.Октябрь, Межевая, Пушкарные и Офицерские улицы и переулки, Дзержинского, Пирогова, К.Армии, Пионеров, Большевиков, Суворовская, Суворовские переулки, Аэродромная и Аэродромные переулки, Звездная, Бойцов 9 Дивизии, Мичурина, Фатежские, Запольная, Пучковка, улицы Орловские, 50 лет Октября, Студенческая, Хрущева (№ 12-44), пр.Дружбы (за исключением №№ 22-30), район индивидуальной застройки Северо-Западного района, пр.Сергеева, Веспремская, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), пр.В.Клыкова, пр.Н.Плевицкой, Щепкина, Ломоносова, Чехова, Павлуновского,Чернышевского, Овечкина, Бочарова, Белинского, Чумаковского, Дружининская, Малиновая, Рассыльная, Кольцова, Асеева, Зеленая, Н.Луговая, Майский бульвар (№ 9 и № 11).Также будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 2-3-го этажа): в Северо-Западном жилом районе пр.Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), Воробъева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), А.Невского, пл.Добролюбова, В.Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкие, Скорятина, Гайдара, С.Перовской, Советская и К.Либкнехта с прилегающими.Специалисты рекомендуют сделать необходимый запас воды.Справки по телефону 70-06-14.