Лента новостей / В регионе 4 сентября 2024 С 6 по 8 сентября в курском транспорте проезд будет бесплатным В Курске 6, 7 и 8 сентября проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Фото из официальной группы ВК Курская область Читайте также Для детей участников СВО проезд в общественном транспорте будет бесплатный С апреля 2023 года льготный проезд в общественном транспорте будет только по Карте жителя Курской области Бесплатный проезд в дни проведения выборов – дополнительная возможность для курян посетить избирательный участок. Планируйте свои маршруты заранее и помните о мерах безопасности. +0 -0