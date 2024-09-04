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С 6 по 8 сентября в курском транспорте проезд будет бесплатным

В Курске 6, 7 и 8 сентября проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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