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«Квадра» ввела в эксплуатацию новую тепломагистраль

«Квадра» ввела в эксплуатацию новую тепломагистраль на ул. Павлова и подала горячую воду подключенным к ней жилым домам.


 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Новая теплосеть, от которой подключены 38 домов и 7 социальных объектов, выполнена из износостойких труб и прослужит не меньше полувека. Она стойка к подтоплениям стоками, перепадам давления и температуры.

На ул. Павлова «Квадра» заменили 646 м трубопроводов в однотрубном исчислении, запорную арматуру, неподвижные опоры и устройства, компенсирующие расширение труб при нагревании. Стоимость работ превысила 54,7 млн рублей.

 В ближайшее время специалисты «Квадры» проведут благоустройство территории и восстановят асфальтовое покрытие. Завершить все работы и открыть движение транспорта планируется к концу сентября.
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