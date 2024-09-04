«Квадра» ввела в эксплуатацию новую тепломагистраль на ул. Павлова и подала горячую воду подключенным к ней жилым домам.







Новая теплосеть, от которой подключены 38 домов и 7 социальных объектов, выполнена из износостойких труб и прослужит не меньше полувека. Она стойка к подтоплениям стоками, перепадам давления и температуры.На ул. Павлова «Квадра» заменили 646 м трубопроводов в однотрубном исчислении, запорную арматуру, неподвижные опоры и устройства, компенсирующие расширение труб при нагревании. Стоимость работ превысила 54,7 млн рублей.В ближайшее время специалисты «Квадры» проведут благоустройство территории и восстановят асфальтовое покрытие. Завершить все работы и открыть движение транспорта планируется к концу сентября.