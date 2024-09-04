«Квадра» ввела в эксплуатацию новую тепломагистраль
«Квадра» ввела в эксплуатацию новую тепломагистраль на ул. Павлова и подала горячую воду подключенным к ней жилым домам.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
На ул. Павлова «Квадра» заменили 646 м трубопроводов в однотрубном исчислении, запорную арматуру, неподвижные опоры и устройства, компенсирующие расширение труб при нагревании. Стоимость работ превысила 54,7 млн рублей.
В ближайшее время специалисты «Квадры» проведут благоустройство территории и восстановят асфальтовое покрытие. Завершить все работы и открыть движение транспорта планируется к концу сентября.