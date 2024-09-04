27% избирателей приняли участие в досрочном голосовании
В Курской области за неделю досрочного голосования в выборах приняли участие 27% избирателей.
Кроме того, уже завершился период подачи заявлений для дистанционного голосования. Этой возможностью воспользовались более 83 тысяч избирателей из Курской области. Свыше трех тысяч курян решили проголосовать по месту нахождения. Сделать это можно только в дни основного голосования — 6, 7 и 8 сентября.
На данный момент все избирательные комиссии работают в штатном режиме. В ПВР организовано 18 временных избирательных комиссий. Также осуществляется выездное голосование в районы Курской области.