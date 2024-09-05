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Лента новостей / В регионе

За месяц в Курской области выявлено 134 фейка

В августе, с начала вторжения ВСУ на территорию Курской области, значительно увеличилось количество фейков.

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Об этом рассказал руководитель ЦУР Курской области Михаил Шумаков. За месяц в регионе было распространено 134 фейка с охватом более 270 млн просмотров.

Выявлено несколько категорий недостоверных сообщений. Чаще всего распространялась информация об эвакуации населения, якобы дефиците товаров и продуктов, поражениях Вооруженных Сил РФ, а также дезинформация о ситуации на Курской АЭС. Кроме того, были зафиксированы случаи применения дипфейков и фальсификации официальных документов и сообщений.

Михаил Шумаков также отметил, что в ближайшие дни может стать больше фейковых сообщений, связанных с проведением выборов. Жителей региона призывают использовать для получения информации только официальные источники. Перечень ссылок на официальные каналы региона можно найти на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области: https://kursk.ru/official-accounts-of-the-Kursk-region/.

 
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