За месяц в Курской области выявлено 134 фейка
В августе, с начала вторжения ВСУ на территорию Курской области, значительно увеличилось количество фейков.
Выявлено несколько категорий недостоверных сообщений. Чаще всего распространялась информация об эвакуации населения, якобы дефиците товаров и продуктов, поражениях Вооруженных Сил РФ, а также дезинформация о ситуации на Курской АЭС. Кроме того, были зафиксированы случаи применения дипфейков и фальсификации официальных документов и сообщений.
Михаил Шумаков также отметил, что в ближайшие дни может стать больше фейковых сообщений, связанных с проведением выборов. Жителей региона призывают использовать для получения информации только официальные источники. Перечень ссылок на официальные каналы региона можно найти на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области: https://kursk.ru/official-accounts-of-the-Kursk-region/.