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В Курске работает передвижной флюорографический кабинет

На этой неделе передвижной флюорографический кабинет работает в Курске на перекрестке улиц Радищева и Гоголя.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Прием ведется с 10:00 до 15:00. Высокоточное оборудование позволяет выявить опасные заболевания легких на ранней стадии. Врачи настоятельно рекомендуют ежегодно проходить флюорографию.
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