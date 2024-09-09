Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:21 В Курске работает передвижной флюорографический кабинет На этой неделе передвижной флюорографический кабинет работает в Курске на перекрестке улиц Радищева и Гоголя. Фото из официальной группы ВК Курская область Читайте также В Курске будет работать передвижной флюорографический комплекс В Курске два дня будет работать передвижной флюорографический кабинет Прием ведется с 10:00 до 15:00. Высокоточное оборудование позволяет выявить опасные заболевания легких на ранней стадии. Врачи настоятельно рекомендуют ежегодно проходить флюорографию. +0 -0