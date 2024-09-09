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В Курске продолжают бороться с наркотической рекламой

На прошлой неделе сотрудниками администрации Центрального округа совместно с добровольцами закрашено 32 надписи по улицам: Ломоносова, Чехова, Косухина, проспект Хрущева.

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Аналогичные рейды регулярно организуются во всех трех округах города. К работе привлекают добровольцев и волонтеров из высших учебных заведений.

Напоминаем, информация о распространении наркотиков содержит признаки состава преступления, предусмотренные статьями 228, 228.1 УК РФ и административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.13 КоАП РФ (реклама и пропаганда наркотических средств). Публичная реклама наркотиков наказывается штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Информацию о надписях и людях, распространяющих наркотики, можно сообщить в телеграм-бот «СтопНаркотики46» @StopNarkotik46_bot по номеру телефона УМВД России по Курской области: 36-82-65, с мобильного — 112 или на официальном сайте 46.мвд.рф.
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