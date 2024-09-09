Девять улиц Курска останутся без горячей воды

С 16 по 18 сентября включительно «Квадра» выполнит монтаж новых компенсаторов на тепломагистрали большого диаметра (800 мм) по ул. Студенческой.

Необходимость замены этих устройств, призванных компенсировать расширение труб при нагревании водой, специалисты установили во время реконструкции, которая проходила на этом участке с конца июля по конец августа. Как сообщают теплоэнергетики, необходимое оборудование было заказано сразу. Однако процесс производства компенсаторов занял продолжительное время. На этой неделе устройства доставят в Курск и рабочие смогут приступить к их монтажу.На время этих работ горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:— ул. Студенческая, 2,8,12, 16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,36а,— пр-т Хрущева, 1,3,4,5,6,10,12,13,14,15,15а,16,17,19,21,22, 23,25,26,27,29,31,33,35— ул. Косухина, 6,8,10,12,14,16,20,22,24,26, 28, 30, 32,34, 36, 38,— б-р Майский, 2,4,6,8,10,16,18,20,22,24,26,28,30, 34,36,38,40,42,44— ул. Мыльникова, 1,9,9а,11,13,15,15а,17,17а,— ул. Бойцов 9-й Дивизии 185,— пр-т Клыкова, 1,2,2а,2б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,92,— пр-т Плевицкой, 1,3,5,4а— ул. 50 лет Октября, 96, 96а.