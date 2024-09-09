Девять улиц Курска останутся без горячей воды
С 16 по 18 сентября включительно «Квадра» выполнит монтаж новых компенсаторов на тепломагистрали большого диаметра (800 мм) по ул. Студенческой.
На время этих работ горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
— ул. Студенческая, 2,8,12, 16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,36а,
— пр-т Хрущева, 1,3,4,5,6,10,12,13,14,15,15а,16,17,19,21,22, 23,25,26,27,29,31,33,35
— ул. Косухина, 6,8,10,12,14,16,20,22,24,26, 28, 30, 32,34, 36, 38,
— б-р Майский, 2,4,6,8,10,16,18,20,22,24,26,28,30, 34,36,38,40,42,44
— ул. Мыльникова, 1,9,9а,11,13,15,15а,17,17а,
— ул. Бойцов 9-й Дивизии 185,
— пр-т Клыкова, 1,2,2а,2б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,92,
— пр-т Плевицкой, 1,3,5,4а
— ул. 50 лет Октября, 96, 96а.