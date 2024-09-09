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Куряне лишившиеся имущества получат финансовую помощь

Решением оперштаба пострадавшие, которые попали в зону ЧС, при утрате имущества первой необходимости имеют право на получение финансовой помощи.

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Жители попавшие под данную категорию имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 000 или 150 000 рублей на каждого человека в зависимости от степени утраты.
 Это касается в первую очередь девяти муниципальных образований, из которых по решению оперштаба временно отселили жителей.

Важно отметить, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Министерством обороны определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий на данный момент невозможно. В этих районах, а также в других населённых пунктах, список которых будет утверждён оперативным штабом, принята упрощённая процедура получения финансовой помощи в размере 150 000 рублей. Решение примут на основании заключения комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД.
Узнать, подпадает ли ваш населённый пункт под упрощённую процедуру, можно в администрациях районов. Также для получения более подробной информации можно обратиться в Министерство социального обеспечения, материнства и детства (https://t.me/social46) Курской области.

Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг или в ближайшем МФЦ.
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