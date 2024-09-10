До 1 октября федеральные льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг
Федеральным льготникам, получающим ежемесячную денежную выплату, положен набор социальных услуг (НСУ).
Получать его можно в натуральной форме, то есть в виде самих услуг, либо в их денежном эквиваленте (1578,5 рублей в месяц).
Подать заявление о смене формы получения НСУ можно до 1 октября. Выбранная форма начнет действовать с 1 января следующего года. Заявление можно подать на портале Госуслуг, а также в клиентских службах Отделения СФР по Курской области или в МФЦ. Если льготника устраивает форма получения НСУ, и он не хочет её менять на следующий год, то заявление подавать не нужно.
Напомним, что к федеральным льготникам относятся граждане с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, и др. (полный список льготников можно посмотреть на сайте СФР в разделе «Набор социальных услуг» https://sfr.gov.ru/grazhdanam/federal_beneficiaries/n..).