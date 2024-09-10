Компенсацию за питание получат школьники из курского приграничья
Родители курских школьников из временно отселённых районов смогут получать компенсацию за школьное питание, если дети учатся дистанционно.
Для оформления компенсации за питание ребёнка, обучающегося дистанционно в 5-11 классах, необходимо с заявлением обратиться к руководству школы. Получить денежные средства смогут родители более 7 тысяч школьников.
Ребята из семей, временно покинувших свои дома, которые сейчас учатся в муниципалитетах, где очный формат обучения, будут питаться в школах бесплатно.