Компенсацию за питание получат школьники из курского приграничья

Родители курских школьников из временно отселённых районов смогут получать компенсацию за школьное питание, если дети учатся дистанционно.

В соответствии с федеральным законодательством все ученики начальных классов при дистанционном обучении получают продуктовые наборы взамен бесплатного горячего питания. За счёт бюджета предоставлялось питание и детям с 5-й по 11-й класс из семей, отнесённых к льготным категориям. Теперь эту меру поддержки мы распространили на всех учеников средней и старшей школы, выехавших из временно отселённых районов.Для оформления компенсации за питание ребёнка, обучающегося дистанционно в 5-11 классах, необходимо с заявлением обратиться к руководству школы. Получить денежные средства смогут родители более 7 тысяч школьников.Ребята из семей, временно покинувших свои дома, которые сейчас учатся в муниципалитетах, где очный формат обучения, будут питаться в школах бесплатно.