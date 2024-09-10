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Лента новостей / В регионе

Компенсацию за питание получат школьники из курского приграничья

Родители курских школьников из временно отселённых районов смогут получать компенсацию за школьное питание, если дети учатся дистанционно. 

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В соответствии с федеральным законодательством все ученики начальных классов при дистанционном обучении получают продуктовые наборы взамен бесплатного горячего питания. За счёт бюджета предоставлялось питание и детям с 5-й по 11-й класс из семей, отнесённых к льготным категориям. Теперь эту меру поддержки мы распространили на всех учеников средней и старшей школы, выехавших из временно отселённых районов.

  Для оформления компенсации за питание ребёнка, обучающегося дистанционно в 5-11 классах, необходимо с заявлением обратиться к руководству школы. Получить денежные средства смогут родители более 7 тысяч школьников.

Ребята из семей, временно покинувших свои дома, которые сейчас учатся в муниципалитетах, где очный формат обучения, будут питаться в школах бесплатно.


 
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