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Лента новостей / В регионе

В Курской области проходит Всероссийская акция «Вода России»

В Курской области расчищено 125 км береговых линий.

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 Ее цель - очистка берегов водных объектов от мусора.
С начала года в регионе проведено 176 мероприятий, к акции присоединились около 2 720 курян. Очищено 125 км береговых линий, собрано более 366 кубометров мусора.

Принять участие в акции «Вода России» может любой желающий. Для этого достаточно присоединиться к уже запланированному мероприятию или провести свое и предоставить отчетную информацию в Министерство природных ресурсов Курской области.


 
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