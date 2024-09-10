В Курской области проходит Всероссийская акция «Вода России»

В Курской области расчищено 125 км береговых линий.

Ее цель - очистка берегов водных объектов от мусора.С начала года в регионе проведено 176 мероприятий, к акции присоединились около 2 720 курян. Очищено 125 км береговых линий, собрано более 366 кубометров мусора.Принять участие в акции «Вода России» может любой желающий. Для этого достаточно присоединиться к уже запланированному мероприятию или провести свое и предоставить отчетную информацию в Министерство природных ресурсов Курской области.