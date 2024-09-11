Педагоги Курска стали участниками финала Всероссийского конкурса наставников

В Волгоградской области собрались самые талантливые наставники со всей страны для участия в финале Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться», который будет проходить с 10 по 16 сентября.



