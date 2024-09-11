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Педагоги Курска стали участниками финала Всероссийского конкурса наставников

В Волгоградской области собрались самые талантливые наставники со всей страны для участия в финале Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться», который будет проходить с 10 по 16 сентября.

 

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Наставников ждут испытания, которые позволят проверить и оценить их знания и навыки.

 Финалистам предстоит проявить себя в военно-спортивных играх, принять участие в деловой и командообразующей играх, разработать и защитить проект вместе с командой. Также участников финала ждут встречи с хедлайнерами патриотического воспитания и лекции ведущих спикеров страны.
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