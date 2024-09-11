К отопительному сезону «Квадра» готовит теплоэлектроцентрали

К отопительному сезону «Квадра» готовит не только тепловые сети, но и теплоэлектроцентрали.

В целом в этом году курский филиал выполнит текущие и капитальные ремонты 11 водогрейных и 10 паровых котлов, 3 турбоагрегатов, 5 трансформаторов и другого генерирующего и вспомогательного оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР.Большинство запланированных работ уже завершены. Часть ремонтов проведена в период останова станций для гидравлических испытаний теплосетей. Еще часть работ проводится без останова ТЭЦ.Например, на ТЭЦ-1 сейчас в самом разгаре капремонт турбогенератора № 4 мощностью 65 МВт. Это регламентные работы, которые проводятся по достижению оборудованием наработки в 34000 часов. Теплоэнергетики уже разобрали корпус турбины, сняли верхнюю часть цилиндров низкого и высокого давления. Далее - подъем роторов для осмотра лопаток на повреждения. Завершить капремонт планируется в середине октября.