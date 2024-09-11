Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

К отопительному сезону «Квадра» готовит теплоэлектроцентрали

К отопительному сезону «Квадра» готовит не только тепловые сети, но и теплоэлектроцентрали.

Читайте также

В целом в этом году курский филиал выполнит текущие и капитальные ремонты 11 водогрейных и 10 паровых котлов, 3 турбоагрегатов, 5 трансформаторов и другого генерирующего и вспомогательного оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР.

Большинство запланированных работ уже завершены. Часть ремонтов проведена в период останова станций для гидравлических испытаний теплосетей. Еще часть работ проводится без останова ТЭЦ.

 Например, на ТЭЦ-1 сейчас в самом разгаре капремонт турбогенератора № 4 мощностью 65 МВт. Это регламентные работы, которые проводятся по достижению оборудованием наработки в 34000 часов. Теплоэнергетики уже разобрали корпус турбины, сняли верхнюю часть цилиндров низкого и высокого давления. Далее - подъем роторов для осмотра лопаток на повреждения. Завершить капремонт планируется в середине октября.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Педагоги Курска стали участниками финала Всероссийского конкурса наставников

4-е место заняла Курская область в ЦФО по объему работ в строительстве

В регионе продолжается уборка урожая

В Курской области проходит Всероссийская акция «Вода России»

Компенсацию за питание получат школьники из курского приграничья