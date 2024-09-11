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Родители детей до двух лет из приграничных районов могут подать заявление на бесплатное питание

 В Курске на Молочной кухне стартовал прием заявлений на бесплатную выдачу детского питания семьям с детьми до двух лет, вынужденно покинувшим приграничные районы области.


 
Фото с официального сайта Молочная кухня г.Курск

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Как рассказали в комитете соцзащиты, мера соцподдержки предусмотрена для жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов, а также города Льгова, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ и временно прибыли в Курск.

 Для получения этой меры соцподдержки следует обратиться с заявлением на Молочную кухню по адресу: улица Энгельса, 90/1, телефон: 8(4712) 35-67-11. Необходимо подтверждение постоянной регистрации в эвакуированных районах, а также иметь временную регистрацию в Курске и рецепт от врача-педиатра из детской поликлиники по месту пребывания.
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