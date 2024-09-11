Курянок приглашают на программу «Мама-предприниматель»
Центр «Мой бизнес» приглашает курянок на программу «Мама-предприниматель».
Фото из официальной группы ВК Курская область
Обучение проводится в формате тренинга-интенсива, где участницы программы могут сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план. Лучший проект получает грант в размере 100 тысяч рублей, а также другую поддержку от партнеров программы.
Принять участие могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декретном отпуске (в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери), не имеющие бизнеса либо ведущие предпринимательскую деятельность менее 1 года, по данным ЕГРЮЛ на дату участия в программе «Мама-предприниматель». Подать заявку на участие, а также узнать все подробности можно на сайте программы: https://мамапредприниматель.рф.