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Курянок приглашают на программу «Мама-предприниматель»

Центр «Мой бизнес» приглашает курянок на программу «Мама-предприниматель».
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В 2024 году в Курской области обучение по программе «Мама-предприниматель» пройдет с 23 по 27 сентября. Благодаря участию в проекте женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить все необходимое для успешного старта в бизнесе.

  Обучение проводится в формате тренинга-интенсива, где участницы программы могут сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план. Лучший проект получает грант в размере 100 тысяч рублей, а также другую поддержку от партнеров программы.

Принять участие могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декретном отпуске (в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери), не имеющие бизнеса либо ведущие предпринимательскую деятельность менее 1 года, по данным ЕГРЮЛ на дату участия в программе «Мама-предприниматель». Подать заявку на участие, а также узнать все подробности можно на сайте программы: https://мамапредприниматель.рф


 
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