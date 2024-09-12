С жителя улицы Малиновой «Курскводоканал» намерен взыскать почти 544 тысячи рублей

На прошлой неделе аварийная служба «Курскводоканала» оперативно устранила аварию на водопроводе в районе дома № 11 по ул. Малиновой.

При производстве несанкционированных работ был пробит пластиковый водовод диаметром 630 мм.Как сообщили в комитете ЖКХ, в настоящий момент "Курскводоканал" завершил подсчет размера ущерба, нанесенного предприятию в результате аварии на магистральном водоводе, который составил 543 849,12 рублей и включил в себя затраты на проведение ремонтно-восстановительных работ и сопутствующие расходы.В адрес виновника направлена досудебная претензия о возмещении понесенных затрат. В случае непогашения этой задолженности в установленный срок, «Курскводоканал» обратится в суд с требованием о принудительном взыскании ущерба.Параллельно все необходимые материалы и расчет размера ущерба направлены в УМВД России по городу Курску для принятия мер в рамках компетенции.