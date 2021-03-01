Кубок Гагарина доставят в Курск в сопровождении вооруженной охраны

Трофей будет гостить в Курске в спортшколе зимних видов спорта «Арена» всего несколько часов 6 марта

Кубок Гагарина доставят в Курск на спецтранспорте и в сопровождении вооруженной охраны. Трофей в сопровождении вооруженной охраны перевозят по стране на спецавтотранспорте с пневмоподвеской в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении.Кубок будет гостить в Курске в спортивной школе зимних видов спорта «Арена» 6 марта с 12:30 до 17:30. Болельщики смогут сфотографироваться с ним, получить памятные сувениры и поучаствовать в розыгрыше стильных рюкзаков. Билет можно получить на сайте «Ростелекома».В 2019-м году возможность увидеть главный трофей КХЛ получили болельщики в Екатеринбурге и Челябинске, в 2020-м Кубок побывал в Перми и Ханты-Мансийске. Теперь настала очередь Курска.