Кубок Гагарина доставят в Курск в сопровождении вооруженной охраны
Трофей будет гостить в Курске в спортшколе зимних видов спорта «Арена» всего несколько часов 6 марта
Кубок будет гостить в Курске в спортивной школе зимних видов спорта «Арена» 6 марта с 12:30 до 17:30. Болельщики смогут сфотографироваться с ним, получить памятные сувениры и поучаствовать в розыгрыше стильных рюкзаков. Билет можно получить на сайте «Ростелекома».
В 2019-м году возможность увидеть главный трофей КХЛ получили болельщики в Екатеринбурге и Челябинске, в 2020-м Кубок побывал в Перми и Ханты-Мансийске. Теперь настала очередь Курска.