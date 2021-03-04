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45-летний курянин идет под суд за попытку дать взятку госавтоинспектору

Автомобилиста остановили сотрудники ДПС за нечитаемые номера
45-летний курянин идет под суд за попытку дать взятку госавтоинспектору

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В Октябрьском районе идет под суд 45-летний мужчина за попытку дать взятку госавтоинспектору. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Автомобилиста остановили сотрудники ДПС на улице Коммунистическая поселка Прямицыно за нечитаемые номера. Не желая отвечать за административное правонарушение по закону, селянин передал инспектору в качестве взятки тысячу рублей, положив их между передним пассажирским и передним водительским сидениями служебного автомобиля сотрудника ДПС.

Однако инспектор от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отделения полиции. Теперь житель Курской области стал фигурантом уголовного дела. Вскоре его судьбу определит суд. 

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