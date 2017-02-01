Розыгрыш билетов на праздник, посвященный 20-летию радио КУРС
Сегодня, 08:55
2-го марта на празднике, посвящённом 20-летию радио "Курс", выступит Тимур Валеев и группа "Ключи"!
Разыгрываем 2 пригласительных!
Необходимо подписаться на радио "Курс" вконтакте и сделайте репост записи о розыгрыше. Победитель будет определён случайным образом 1-го марта, в день нашего 20-летия.
Мероприятие пройдёт в филармонии, на разогреве выступит группа "Эдди Бубен"! Билеты в ЦУМе, МегаГРИННЕ, филармонии и на сайте horoshiybilet.ru
Начало в 19-ть часов, до встречи на концерте!
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