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20-летие радио Курс

Розыгрыш билетов на праздник, посвященный 20-летию радио КУРС

Сегодня, 08:55
Розыгрыш билетов на праздник, посвященный 20-летию радио КУРС
2-го марта на празднике, посвящённом 20-летию радио "Курс", выступит Тимур Валеев и группа "Ключи"! 
Разыгрываем 2 пригласительных!
Необходимо подписаться на радио "Курс" вконтакте и сделайте репост записи о розыгрыше. Победитель будет определён случайным образом 1-го марта, в день нашего 20-летия.
Мероприятие пройдёт в филармонии, на разогреве выступит группа "Эдди Бубен"! Билеты в ЦУМе, МегаГРИННЕ, филармонии и на сайте horoshiybilet.ru 
Начало в 19-ть часов, до встречи на концерте!

 

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