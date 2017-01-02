Сегодня курское «Динамо» проведет первый матч 2017 года. Он состоится на домашней площадке в СКК.Сегодня, 10:11
Новости и события
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Завтра в Курской области прогнозируют метель
Завтра в Курской области прогнозируют ухудшение погодных условий.Вчера, 15:59
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4 января простятся с Надеждой Пикуль
Ушла из жизни солистка курской филармонии, заслуженная артистка России Надежда Пикуль.Вчера, 15:58
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"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым
В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы послушаем Олд-скул Брейкбит микс - 2017Вчера, 15:56
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27 тысяч курян вышли на уличные гуляния в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь для жителей Курской области устроили 59 массовых мероприятий. Все они прошли без происшествий.2 января 2017
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В Курске Свиридовский центр искусств отпраздновал новоселье
Сегодня в Курске открыли Свиридовский центр искусств.30 декабря 2016
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На Золотой вновь прорвало теплосеть
Сегодня ночью на улице Золотая Курска вновь прорвало теплосеть.30 декабря 2016
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Курян призывают в новогодние праздники не выходить из дома без маски
Роспотребнадзор прогнозирует, что в Курской области эпидемия гриппа и ОРВИ может начаться на новогодних праздниках.30 декабря 2016
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В новогоднюю ночь общественный транспорт будет курсировать до 4 часов
В новогоднюю ночь в Курске на маршруты выйдут микроавтобусы, троллейбусы и автобусы.30 декабря 2016
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На ПЛК сгорел двухэтажный гараж
Сегодня ночью в «Службу спасения — 112» поступило сообщение о загорании строения на проспекте Ленинского комсомола в Курске.30 декабря 2016
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На Михайловском ГОКе погиб 47-летний слесарь
Курское отделение Фонда социального страхования приступило к расследованию несчастного случая на Михайловском горно-обогатительном комбинате.30 декабря 2016
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В Курской области на производстве пострадали 180 человек
В 2016 году в Курской области пострадавшими на производстве признаны 180 человек. Для 19 из них несчастные случаи завершились летальным исходом – сообщает ФСС.30 декабря 2016