Страшная авария на трассе "М2 Крым" унесла жизни двух человек

Два человека погибли в страшном ДТП, которое произошло около шести часов утра на 481-м километре федеральной трассы «М2 Крым» в Фатежском районе. Столкнулись сразу три автомобиля. По предварительной информации, это кроссовер «Фольксваген Тигуан» и два грузовых «Рено». Фрагменты машин разбросало по всей трассе. Судя по фотографиям, лекговушка восстановлению не подлежит. В результате столкновения одна фура перевернулась и вылетела в кювет. Вторая также получила серьезные повреждения. На месте ДТП работают все службы. Подробной информации, в салоне какой или каких авто ехали погибшие, пока нет. Сценарий автокатастрофы восстанавливают специалисты. Сегодня, 10:36 К списку новостей