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В Курске автобусы выходили на маршрут с неисправными тормозами и рулевым управлением

Вчера, 12:13
В Курске автобусы выходили на маршрут с неисправными тормозами и рулевым управлением
На одном из транспортных предприятий Курска не обеспечен контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей. Продолжительность их рабочего времени превышала установленную трудовым законодательством. В течение месяца переработка водителей составляла от 50 до 82 часов - выяснила прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок. Кроме того на другом транспортном предприятии выявлены случаи выпуска на линию автобусов, имеющих технические неисправности тормозной системы и рулевого управления, а также эксплуатация шин с разным рисунком протектора.
Прокурор Курска вынес постановления о привлечении к административной ответственности механиков и водителей пассажирских автобусов, допустивших нарушения. Постановления прокурора направлены для рассмотрения в ГИБДД и мировой суд. В адрес руководителей транспортных предприятий прокурор города внес представления с требованием устранить выявленные нарушения, а также привлечь допустивших их лиц к дисциплинарной ответственности.

 

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