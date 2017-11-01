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Сбербанк запустил акцию по ипотеке со сниженными ставками

Вчера, 11:35
Сбербанк запустил акцию по ипотеке со сниженными ставками
С 7 ноября Сбербанк запустил акцию со сниженными ставками по ипотеке для покупки квартир, выбранных на портале «ДомКлик». Дисконт в рамках акции «Витрина» по сравнению с базовыми ставками составляет 0,3 п.п. Новый диапазон ставок составит 8,6-9,7%.  Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. 
Акция распространяется на квартиры, отмеченные специальным значком «Одобрение онлайн» - это объекты недвижимости, уже проверенные Сбербанком, одобрить которые можно онлайн без предоставления в банк выписки из Росреестра. Чтобы воспользоваться предложением, клиенту необходимо получить одобрение по ипотеке Сбербанка,  выбрать квартиру на «ДомКлик» и отправить ее на одобрение через сервис. 
- Наша глобальная задача - развивать на базе «ДомКлик» прозрачную, безопасную, высококачественную площадку для совершения сделок с недвижимостью, и акция «Витрина» - еще один шаг на пути к этой цели, – отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. – Мы рассчитываем, что наша акция привлечет еще больше клиентов на портал. Это, в свою очередь, станет стимулом для наших партнеров размещать на портале проверенные объекты. 
«ДомКлик» – это сервис для покупки недвижимости, созданный Сбербанком.  На сайте и в мобильном приложении «ДомКлик» клиент может выбрать квартиру, подать заявку на ипотеку и получить ее одобрение, а также – заказать смежные услуги: правовую экспертизу и оценку недвижимости, сервис электронной регистрации прав собственности, сервис безопасных расчетов, ремонт квартиры. 
Напомним, что ипотечный кредитный портфель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк за 9 месяцев 2017 года увеличился на 9% и достиг 95,4 млрд рублей. Из этого объема  33,1 млрд рублей приходится на Воронежскую область. Средняя сумма ипотечного кредита по сравнению с показателями за 1 полугодие увеличилась  на 2,3% и составила 1 млн 245 тыс. рублей. 
32% всех ипотечных кредитов Центрально-Черноземного банка приходится на строящееся жилье. 45% займов выдаются через партнеров банка. 41% сделок зарегистрировано с использованием услуги электронной регистрации. 

 

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