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Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП под Курском

Сегодня, 11:33
Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП под Курском
Полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия. ДТП произошло 12 декабря недалеко от посёлка Пристень. По данным ГИБДД, тело погибшего мужчины обнаружили на обочине дороги Пристень – Кривцово примерно в 5 часов вечера. Полицейские предполагают, что мужчина шёл по краю дороги, когда его сбила попутная машина. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте. Сейчас полиция пытается установить приметы этого автомобиля и личность водителя. Сотрудники правоохранительных органов просят свидетелей этого ДТП, либо тех, кто располагает другой информацией о том, кто причастен к гибели человека, сообщить об этом лично либо по телефону 02.

 

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