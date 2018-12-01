Кабельные линии на проспекте Клыкова восстановят к 19 часам

16 домов на проспекте Клыкова переключили на резервную схему электроснабжения. Кабельные линии восстановят сегодня до 19 часов. При этом для включения по нормальной схеме потребуется крактовременное - до 15 минут - отключение потребителей - предупредили в Доме Советов. Ранее мы рассказывали: сегодня утром ряд домов на проспекте Клыкова остались без света. Виновниками происшествия в комитете ЖКХ назвали сотрудников компании, которые во время земляных работ повредили два высоковольтных кабеля.



