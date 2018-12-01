поиск по сайту
 

    Кабельные линии на проспекте Клыкова восстановят к 19 часам

    Сегодня, 16:52
    Кабельные линии на проспекте Клыкова восстановят к 19 часам
    16 домов на проспекте Клыкова переключили на резервную схему электроснабжения. Кабельные линии восстановят сегодня до 19 часов. При этом для включения по нормальной схеме потребуется крактовременное - до 15 минут - отключение потребителей - предупредили в Доме Советов. Ранее мы рассказывали: сегодня утром ряд домов на проспекте Клыкова остались без света. Виновниками происшествия в комитете ЖКХ назвали сотрудников компании, которые во время земляных работ повредили два высоковольтных кабеля. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама