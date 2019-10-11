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В Курске подростки за ночь попали в два ДТП на угнанных автомобилях

Они просто хотели покататься, но водить не умели
В Курске подростки за ночь попали в два ДТП на угнанных автомобилях

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В Курске двое подростков за одну ночь угнали два автомобиля и попали на них в два ДТП.  

Как рассказали в городском УМВД, утром в полицию обратился 55-летний курянин, не обнаруживший свою машину на стоянке.

Мужчина признался, что припарковал  ВАЗ у дома по улице Зелёная, но по рассеянности не запер его, а ключи оставил в замке зажигания. Оплошностью автовладельца с удовольствием воспользовались угонщики. Но поездка оказалась непродолжительной и закончилась дорожно-транспортным происшествием. Полицейские в тот же день обнаружили автомобиль на улице Гагарина.  

Оказалось, что угонщики - двое подростков 14 и 15 лет. В салоне машины эксперты-криминалисты обнаружили их следы. Ребята признались, что просто хотели покататься и съездить в гости к друзьям. Опыта вождения у них нет, поэтому они не смогли справиться с управлением и врезались в припаркованный автомобиль. Чтобы избежать ответственности, подростки сбежали с места ДТП.

В ходе расследования выяснилось, что это ДТП на угнанном автомобиле не единственное. В эту же ночь парни разбили ещё одну чужую машину, угнав её в Сеймском округе. 

Теперь подростки стали фигурантами уголовных дел, которые возбуждены по части 2 статьи 166 «Неправомерное завладение транспортным средством». До суда подростки будут находиться в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
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