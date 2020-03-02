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Лента новостей / Происшествия

В столкновении «ВАЗа» и «Ниссана» в Курске пострадал ребёнок

Авария произошла на улице Санаторная 
В столкновении «ВАЗа» и «Ниссана» в Курске пострадал ребёнок

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29 февраля на улице Санаторная в Курске столкнулись «ВАЗ» и «Ниссан». В этой аварии пострадал 8-летний ребёнок. ДТП прозошло около трёх часов дня. 

Как рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова, рядом с домом №1 19-летний водитель «ВАЗа», не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с остановившемся для поворота налево автомобилем «Ниссан», за рулём которого была 54-летняя женщина. В результате пострадали пассажиры «ВАЗа» - 38-летняя женщина и 8-летний мальчик. Они получили травмы. Водители были трезвы. 




ФОТО - АВТОКАДР_46
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