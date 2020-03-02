В столкновении «ВАЗа» и «Ниссана» в Курске пострадал ребёнок

Авария произошла на улице Санаторная

29 февраля на улице Санаторная в Курске столкнулись «ВАЗ» и «Ниссан». В этой аварии пострадал 8-летний ребёнок. ДТП прозошло около трёх часов дня.Как рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова, рядом с домом №1 19-летний водитель «ВАЗа», не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с остановившемся для поворота налево автомобилем «Ниссан», за рулём которого была 54-летняя женщина. В результате пострадали пассажиры «ВАЗа» - 38-летняя женщина и 8-летний мальчик. Они получили травмы. Водители были трезвы.