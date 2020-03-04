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Лента новостей / В регионе

В Курской области на детей до 7 лет будут платить по 5 тысяч рублей

Выплаты получат семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума
В Курской области на детей до 7 лет будут платить по 5 тысяч рублей

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В Курской области на детей от 3-х до 7-ми лет включительно будут платить по 5050 рублей ежемесячно. Выплаты получат семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума.

Как рассказала председатель областного комитета социального обеспечения, материнства и детства Татьяна Сукновалова, по подсчётам за выплатой обратятся около 19 тысяч курских семей. В федеральном бюджете нашему региону на эти цели предусмотрено финансирование. При уточнении регионального бюджета на ближайшем заседании облдумы заложат 13% на софинансирование этой меры поддержки. 

Федеральные власти к июлю должны разработать связанную с начислениями нормативную базу и механизм межведомственного электронного взаимодействия структур. Семье не придётся собирать никаких справок  для выплат, достаточно только будет подать заявление, пояснила Сукновалова. Органы соцзащиты будут запрашивать все необходимые документы, подтверждающие право на выплату, самостоятельно.

Куда подавать документы сообщат дополнительно.

Начать выплату регионы должны будут уже с 1 июля. При этом при начислении предусмотрят выплаты и за предыдущие полгода.
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