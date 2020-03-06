Курян приглашают на праздник весеннего джаза
В концертном зале «Свиридовский» пройдёт концерт VIVE L’AMOUR, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВЬ!
Леонид Винцкевич: «Будет традиционный концерт, который называется VIVE L’AMOUR, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВЬ! Это будет музыка, конечно, посвящённая женщинам. Я рад, что эти традиции продолжаются. На сцене в этот вечер будут удивительные музыканты. Лембит Саарсалу из Эстонии - это один из выдающихся европейских музыкантов. Мы с ним много раз играли, я рад, что Лембит спустя несколько лет, которые он у нас не был, приедет к нам. Будет замечательный музыкант, с кем мы уже сотрудничаем не первый год, Стив Кершоу. это английский контрабасист. Для тех, кто тронут на джазовой музыке и на истории Древней Греции, будет представлена его новая книга "Мифология". Будет исполнено много новой музыки, посвящённой самому удивительному чувству, которое называется любовь. Будет интересный видеоряд, связанный с работами Густава Климта и Эгона Шиле. Будут виброфонисты - это редкий инструмент. Будет поэзия. Надеюсь, что это будет тёплый вечер, который вам запомнится, неговоря о том, что весь ансамбль «Новое искусство» - Николай Винцкевич, Александр Малаховский, Вардан Бабаян и я, Леонид Винцкевич и многие другие будут в этот вечер для вас рассказывать об удивительном чувстве, которое дано человеку, о самом ярком чувстве - любви».
Вместе с именитыми музыкантами выступит юный талантливый музыкант из Курска Данила Гулевич - учащийся 6-й ДШИ, участник шоу «Лучше всех», финалист Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица» 2017 года. Своё творчество также представит актёр театра «Два-Три» Андрей Севрюков.
Концерт пройдёт в концертном зале «Свиридовский» (Филармония-2) на улице Сонина, 4. Начало в 19 часов. Билеты продаются в кассах филармонии и по ссылке kursk.kassy.ru. Телефоны для справок и бронирования билетов 588-114, 588-108