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Курян приглашают на праздник весеннего джаза

В концертном зале «Свиридовский» пройдёт концерт VIVE L’AMOUR, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВЬ!

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Во вторник, 10 марта Леонид Винцкевич вновь приглашает на праздник весеннего джаза. Зрителей ждёт выступление уже полюбившихся музыкантов ансамбля «Новое искусство» и специальных гостей, рассказал заслуженный деятель искусств, музыкант Леонид Винцкевич.


Леонид Винцкевич: «Будет традиционный концерт, который называется VIVE L’AMOUR, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВЬ! Это будет музыка, конечно, посвящённая женщинам. Я рад, что эти традиции продолжаются. На сцене в этот вечер будут удивительные музыканты. Лембит Саарсалу из Эстонии - это один из выдающихся европейских музыкантов. Мы с ним много раз играли, я рад, что Лембит спустя несколько лет, которые он у нас не был, приедет к нам. Будет замечательный музыкант, с кем мы уже сотрудничаем не первый год, Стив Кершоу. это английский контрабасист. Для тех, кто тронут на джазовой музыке и на истории Древней Греции, будет представлена его новая книга "Мифология". Будет исполнено много новой музыки, посвящённой самому удивительному чувству, которое называется любовь. Будет интересный видеоряд, связанный с работами Густава Климта и Эгона Шиле. Будут виброфонисты - это редкий инструмент. Будет поэзия. Надеюсь, что это будет тёплый вечер, который вам запомнится, неговоря о том, что весь ансамбль «Новое искусство» - Николай Винцкевич, Александр Малаховский, Вардан Бабаян и я, Леонид Винцкевич и многие другие будут в этот вечер для вас рассказывать об удивительном чувстве, которое дано человеку, о самом ярком чувстве - любви». 

Вместе с именитыми музыкантами выступит юный талантливый музыкант из Курска Данила Гулевич - учащийся 6-й ДШИ, участник шоу «Лучше всех», финалист Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица» 2017 года. Своё творчество также представит актёр театра «Два-Три»  Андрей Севрюков.

Концерт пройдёт в концертном зале «Свиридовский» (Филармония-2) на улице Сонина, 4. Начало в 19 часов.  Билеты продаются в кассах филармонии и по ссылке kursk.kassy.ru. Телефоны для справок и бронирования билетов 588-114, 588-108
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