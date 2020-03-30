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Лента новостей / Происшествия

В столкновении трёх автомобилей под Курском погиб водитель

Ещё три человека получили травмы

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Под утро 28 марта на 547 км автодороги "Москва-Белгород" в Курском районе столкнулись три автомобиля. Как сообщили в ГИБДД, 34-летний водитель на «Вольво S40», двигаясь со стороны Курска в направлении Белгорода, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Газель Некст», за рулём которого был 37-летний шофёр. Грузовик от удара выбросило на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Лада-212140», под управлением 38-летнего водителя. 

В результате пострадали водитель иномарки и его пассажиры - два 22-летних парня и один 24-летний. Водитель «Нивы» скончался на месте ДТП.
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