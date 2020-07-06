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Лента новостей / Спорт

Состав курского «Авангарда» пополнили новички из «молодежки»

Им по 19 и 17 лет 

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Состав курского «Авангарда» пополнили новички из «молодежки». Это полузащитники Никита Холявский и Дмитрий Степанов, а также вратарь Егор Скоробогатько. Первым двоим исполнилось по 19 лет, а Егор станет, пожалуй, самым юным футболистом в стане «сине-белых» в этом сезоне - в феврале голкиперу исполнилось 17 лет. 

Юные игроки уже отметились успешными выступлениями в Третьем дивизионе, сообщают в пресс-службе клуба. 

Кроме того, к «Авангарду» присоединится Денис Семин - двадцатипятилетний полузащитник из ФК «Калуга». За этот клуб Денис выступал с 2014 года, провел более 130 матчей и отличился 13 забитыми мячами.
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