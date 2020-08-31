Жена курского губернатора вошла в десятку богатейших жён глав регионов

С доходом в 17,4 млн рублей она занимает восьмое место в рейтинге

Руководители российских регионов отчитались о доходах и имуществе за прошлый год. Задекларированный доход курского губернатора составил чуть более трех миллионов рублей.

Зато его супруга, Светлана Старовойт вошла в десятку самых богатых жён губернаторов России. С доходом в 17,4 млн рублей она занимает восьмое место в рейтинге. За прошлый год её заработок увеличился почти в три раза с 5,89 млн рублей. При этом в 2017 году Светлана Старовойт заявляла о доходе всего около 62 тысячи рублей.

А, например, жена орловского губернатора Андрея Клычкова вновь показала доход в 18 копеек за год.





Самый высокий доход среди губернаторов оказался у главы Оренбургской области Дениса Паслера — более 202 миллионов рублей. На втором месте глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заработал без малого 148 миллионов.