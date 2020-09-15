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Ущерб от похищенных в Курске голубых елей составил больше 120 тысяч рублей

Роман Старовойт призвал тех, кто что-нибудь знает о похищенных деревьях, писать ему на личные страницы в соцсетях
Ущерб от похищенных в Курске голубых елей составил больше 120 тысяч рублей

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Курская администрация назвала сумму ущерба от похищенных в Курске голубых елей - это более 120 тысяч рублей. Сейчас точно известно, что украли 42 дерева. На месте ЧП побывали губернатор Роман Старовойт и заместитель главы администрации города Василий Волобуев. 

Власти отмечают, что многие куряне, возвращаясь из других городов, с восторгом рассказывают о красивых набережных или парках, о розариях и благоустроенных скверах. Но ведь красота требует заботы и трепетного отношения, подчеркнули в администрации.

Роман Старовойт призвал тех, кто что-нибудь знает о похищенных деревьях, писать ему на личные страницы или обращаться в полицию. Он также отметил, что объект ещё не принят, поэтому подрядчик полностью восстановит озеленение за свой счёт. 

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