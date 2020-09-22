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«Час независимой музыки»
Сегодня, 09:20
ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 22.09.2020
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Новая музыка
Aluna ''Body Pump''
New Order ''Be a Rebel''
Komplimenter ''Легко''
David Guetta feat. Sia ''Let's Love''
The Smashing Pumpkins ''Cyr''
Нежность на Бумаге ''История''
Dennis Lloyd ''Alien''
Yota ''The Switch''
The Academic ''Acting My Age''
Моды и Полина Новикова ''На Запад''
Лента новостей
На новой дороге на проспекте Дружбы Курска наносят дорожную разметку термопластиком
Сегодня, 10:00
В Курске появится сеть пунктов приема вторсырья
Сегодня, 09:43
Росприроднадзор оштрафовал курскую агрокомпанию «Надежда» за многочисленные нарушения природоохранного законодательства
Сегодня, 09:03
В четверг в двух округах Курска отключат холодную воду
Сегодня, 08:44
Минфин принял решение резко повысить акцизы на табак, но «почему-то» оставил в покое алкоголь
Вчера, 19:31
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