В Курске таксист, проезжая на "красный" сбил девушку, а потом отвез ее в больницу

Проводится административное расследование

29 октября в центре Курска таксист сбил 21-летнюю девушку. Авария произошла около 8 часов вечера на улице Карла Маркса, напротив дома 2/В по проспекту Победы.Как сообщили в ГИБДД, 34-летний водитель автомобиля "Рено Логан" службы такси, двигаясь со стороны улицы Кавказская в направлении проспекта Дериглазова, проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в это время по переходу шли люди. В результате таксист сбил девушку, которая переходила дорогу по "зебре" на "зеленый".Водитель решил самостоятельно доставить пострадавшую в больницу. Сейчас курянка находится в медицинском учреждении.Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Проводится административное расследование. По его результатам будет принято процессуальное решение. Отмечается, что в момент аварии водитель был трезв.Госавтоинспекция напоминает, что, согласно ст. 12.12 КоАП РФ, проезд на запрещающий сигнал светофора влечёт наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей, повторное нарушение - 5 тысяч рублей или лишение права управления тс на срок от 4 до 6 месяцев. Согдасно ПДД РФ, при совершении ДТП, водитель обязан сообщить в специальные службы, в том числе, чтобы пострадавшему была оказана квалифицированная медицинская помощь.