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Лента новостей / В регионе

Завтра в Курске простятся с ветераном Великой Отечественной войны Петром Михиным

Петра Алексеевича похоронят на Северном кладбище на аллее кавалеров ордена Александра Невского

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Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Петром Михиным состоится в День Героев Отечества - 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.  
 
В 11 часов состоится отпевание в храме Георгия Победоносца на проспекте Победы. 
В 11:45 начнется траурный митинг у могилы «Неизвестному солдату Курской земли». 
В полдень траурная процессия пройдет от Вечного огня до памятника Георгию Жукову на Мемориальном комплексе «Курская дуга». 
Похоронят Петра Алексеевича на Северном кладбище на аллее кавалеров ордена Александра Невского. 

Напомним, ветеран, Почетный гражданин Курска Пётр Михин ушёл из жизни накануне. Ему было 99 лет.
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