За неделю больше 4 тысяч курян заболели ОРВИ
Случаев заболевания гриппом пока не зарегистрировано
Эпидемиологический порог превышен на 65,7% только среди взрослого населения, среди детей эпидпороги заболеваемости ОРВИ не превышены. На маленьких курян среди всех заболевших приходится 35%.
По данным лабораторного мониторинга, в регионе циркуляция вирусов гриппа сейчас отсутствует, но период эпидемического подъема заболеваемости гриппом приближается.
Специалисты настоятельно рекомендуют курянам не забывать о мерах личной профилактики: масках, мытье рук и проветривании помещений.