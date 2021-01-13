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Лента новостей / В регионе

За неделю больше 4 тысяч курян заболели ОРВИ

Случаев заболевания гриппом пока не зарегистрировано 
За неделю больше 4 тысяч курян заболели ОРВИ

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Региональное управление Роспотребнадзора продолжает вести мониторинг эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За прошедшую неделю 4191 курянин заболел ОРВИ. Этот показатель почти на 7% ниже, чем неделей ранее, отмечает ведомство.

Эпидемиологический порог превышен на 65,7% только среди взрослого населения, среди детей эпидпороги заболеваемости ОРВИ не превышены. На маленьких курян среди всех заболевших приходится 35%. 

По данным лабораторного мониторинга, в регионе циркуляция вирусов гриппа сейчас отсутствует, но период эпидемического подъема заболеваемости гриппом приближается.

Специалисты настоятельно рекомендуют курянам не забывать о мерах личной профилактики: масках, мытье рук и проветривании помещений.
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