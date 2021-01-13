За неделю больше 4 тысяч курян заболели ОРВИ

Случаев заболевания гриппом пока не зарегистрировано

Региональное управление Роспотребнадзора продолжает вести мониторинг эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За прошедшую неделю 4191 курянин заболел ОРВИ. Этот показатель почти на 7% ниже, чем неделей ранее, отмечает ведомство.Эпидемиологический порог превышен на 65,7% только среди взрослого населения, среди детей эпидпороги заболеваемости ОРВИ не превышены. На маленьких курян среди всех заболевших приходится 35%.По данным лабораторного мониторинга, в регионе циркуляция вирусов гриппа сейчас отсутствует, но период эпидемического подъема заболеваемости гриппом приближается.Специалисты настоятельно рекомендуют курянам не забывать о мерах личной профилактики: масках, мытье рук и проветривании помещений.