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Лента новостей / Спорт

В Курске наградили лучших спортсменов

В СКК вручили премию «Вершина»

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В Курске наградили лучших спортсменов. В этом году из-за введенных ограничений организаторы премии «Вершина» отказались от традиционной торжественной церемонии и провели чествование всех лауреатов в два этапа - 25 января и 1 февраля. 

Накануне в Спортивно-концертном комплексе председатель областного комитета по физической культуре и спорту Алексей Спиридонов вручил награды лучшим курским спортсменам: рапиристам Инне Дериглазовой, Кристине Самсоновой, Владиславу Мыльникову, Темуру Алояну, Анастасии Безносиковой, а также легкоатлетам Евгению Катунину и Дарье Погореловой. 

Также лауреатами областного конкурса общественного признания «Вершина» стали: 
- Федерация легкой атлетики Курской области (номинация «Спортивная федерация года»), 
- региональная Федерация всестилевого карате (номинация «Развитие неолимпийских видов спорта»), 
- фотограф Андрей Блощаненко (номинация «Лучший журналист года»),
- Василий Воробьев (номинация «История курского спорта»), 
- Ресурсный центр добровольчества Курской области (номинация «Волонтерство»), 
- семья Болдыревых (номинация «Спортивная династия»), 
- Владимир Юшков (номинация «Юбилей»), 
- Курский государственный политехнической колледж (номинация «Спорт профессиональных образовательных организаций»), 
- Проект «ТЭГ-регби-2020» (номинация «Массовый проект»).
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