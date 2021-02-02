В СКК вручили премию «Вершина»

В Курске наградили лучших спортсменов. В этом году из-за введенных ограничений организаторы премии «Вершина» отказались от традиционной торжественной церемонии и провели чествование всех лауреатов в два этапа - 25 января и 1 февраля.





Накануне в Спортивно-концертном комплексе председатель областного комитета по физической культуре и спорту Алексей Спиридонов вручил награды лучшим курским спортсменам: рапиристам Инне Дериглазовой, Кристине Самсоновой, Владиславу Мыльникову, Темуру Алояну, Анастасии Безносиковой, а также легкоатлетам Евгению Катунину и Дарье Погореловой.





Также лауреатами областного конкурса общественного признания «Вершина» стали:

- Федерация легкой атлетики Курской области (номинация «Спортивная федерация года»),

- региональная Федерация всестилевого карате (номинация «Развитие неолимпийских видов спорта»),

- фотограф Андрей Блощаненко (номинация «Лучший журналист года»),

- Василий Воробьев (номинация «История курского спорта»),

- Ресурсный центр добровольчества Курской области (номинация «Волонтерство»),

- семья Болдыревых (номинация «Спортивная династия»),

- Владимир Юшков (номинация «Юбилей»),

- Курский государственный политехнической колледж (номинация «Спорт профессиональных образовательных организаций»),

- Проект «ТЭГ-регби-2020» (номинация «Массовый проект»).