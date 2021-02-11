Под Курском дом сгорел дотла. Погибли мужчина и 14-летняя девушка

Пожар произошел в деревне Новая Слободка Золотухинского района

Сегодня утром в деревне Новая Слободка Золотухинского района сгорел дом. На пожаре погибли два человека: 39-летний мужчина и 14-летняя девушка, сообщает региональное МЧС.





Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 7:24, в 7:35 пожарные были на месте и приступили к ликвидации огня. Спустя семь минут с пламенем удалось справиться, однако в результате пожара обрушилась кровля по всей площади, закоптились стены, уничтожены личные вещи. На пепелище спасатели нашли тела двоих погибших.





Причины пожара устанавливаются.