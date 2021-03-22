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Лента новостей / В регионе

Ямочный ремонт сегодня продолжается на семи улицах Курска

Автомобилистов предупреждают, что из-за ремонта могут возникнуть затруднения в движении транспорта

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Ямочный ремонт в Курске продолжается. Как сообщают в комитете дорожного хозяйства, сегодня  дорожники работают на улицах Мирная, Лысая гора, Дубровинского и Фрунзе. 

Продолжаются дорожные работы на улицах 1-я Степная, Мыльникова и Черняховского.
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