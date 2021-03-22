Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:06 Ямочный ремонт сегодня продолжается на семи улицах Курска Автомобилистов предупреждают, что из-за ремонта могут возникнуть затруднения в движении транспорта Читайте также Сегодня курские дорожники продолжают ямочный ремонт на пяти улицах Сегодня ямочный ремонт продолжится еще на трех улицах Курска Ямочный ремонт в Курске продолжается. Как сообщают в комитете дорожного хозяйства, сегодня дорожники работают на улицах Мирная, Лысая гора, Дубровинского и Фрунзе. Продолжаются дорожные работы на улицах 1-я Степная, Мыльникова и Черняховского. +0 -0