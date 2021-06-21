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Житель Воронежской области украл у курянина ювелирные украшения почти на 100 тысяч рублей

Он специально приехал в Курск, чтобы совершить кражу

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25-летний житель Воронежской области украл у курянина ювелирные украшения на общую сумму 95 с лишним тысяч рублей. 

52-летний житель улицы Нижний План обратился в полицию еще в апреле. Вернувшись после работы домой, он обнаружил следы проникновения в дом и пропажу ювелирных изделий. Как установили эксперты, вор проник в помещение через пластиковое окно. Его добычей стали 20 золотых и серебряных украшений, хранившихся в шкатулке. 

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что 25-летний злоумышленник приехал из Воронежской области специально для совершения преступления. Там его и задержали курские оперативники. Парень признался, что продал похищенное, а деньги потратил.

Молодой человек стал главным фигурантом в уголовном деле. За совершение кражи с незаконным проникновением в жилище ему может грозить до 6 лет лишения свободы, сообщают в городском УМВД.
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