Житель Воронежской области украл у курянина ювелирные украшения почти на 100 тысяч рублей

Он специально приехал в Курск, чтобы совершить кражу

25-летний житель Воронежской области украл у курянина ювелирные украшения на общую сумму 95 с лишним тысяч рублей.52-летний житель улицы Нижний План обратился в полицию еще в апреле. Вернувшись после работы домой, он обнаружил следы проникновения в дом и пропажу ювелирных изделий. Как установили эксперты, вор проник в помещение через пластиковое окно. Его добычей стали 20 золотых и серебряных украшений, хранившихся в шкатулке.Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что 25-летний злоумышленник приехал из Воронежской области специально для совершения преступления. Там его и задержали курские оперативники. Парень признался, что продал похищенное, а деньги потратил.Молодой человек стал главным фигурантом в уголовном деле. За совершение кражи с незаконным проникновением в жилище ему может грозить до 6 лет лишения свободы, сообщают в городском УМВД.