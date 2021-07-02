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В Курске из-за сноса аварийных деревьев и ремонта асфальта перекроют две улицы

Улицу Советская - до 5 июля, а улицу Литовская - только завтра

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В Курске в ближайшие дни планируется ремонт асфальтового покрытия и снос деревьев на двух улицах. Поэтому автомобилистов ждут ограничения в движении. 

Сегодня начался ремонт асфальта на улице Советской, поэтому до 9 вечера 5 июля там будет ограничено движения всех видов автотранспорта.

Завтра, 3 июля с 9 до 15 часов в связи с запланированными работами по сносу аварийных деревьев будет временно ограничено движение транспорта по улице Литовской на участке от дома №57Г до дома №81В, а также от пересечения улиц Литовской и Малиновой до дома №57 Г.

На время проведения работ на участке от дома №57Г до дома №81В движение автотранспорта от площади Добролюбова в сторону Сумского моста будет осуществляться по улицам Малиновой и Нижней Луговой.

На время проведения работ на участке от дома №57Г до пересечения улиц Литовской и Малиновой, движение автотранспорта будет организовано от дома №2Е по улицам Литовской, 2-й Прогонной, через Даньшинский мост по улицам 2-й и 3-й Кожевенной с выездом на улицу Малых.
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