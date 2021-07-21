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В Курской области в этом году отремонтируют дорожное покрытие на 35 железнодорожных переездах

Помимо прочего железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели в этом году 155 рейдов на переездах, в ходе которых выявили 130 водителей-нарушителей
В Курской области в этом году отремонтируют дорожное покрытие на 35 железнодорожных переездах

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В Курской области в этом году отремонтируют дорожное покрытие на 35 железнодорожных переездах. На трех заменят резинокордовый настил. 

Капитальный и текущий ремонт переездов, их оборудование дополнительными устройствами безопасности железнодорожники проводят для предупреждения дорожно-транспортных происшествий. В этом году нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов в Курской области привели к росту числа ДТП по сравнению с 2020 годом. За полгода произошло два столкновения автомобилей с поездами на переездах. В прошлом году подобных ДТП не было.

Помимо прочего железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели в этом году 155 рейдов на переездах, в ходе которых выявили 130 водителей-нарушителей. Их оштрафовали.
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