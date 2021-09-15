16 сентября в Курске пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями

Предварительно соискателям нужно зарегистрироваться на мероприятие по телефону +7 (4712) 58-59-45

Завтра в Курске пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. В ней примут участие 12 работодателей, а также представитель электронной платформы проекта Everland, направленной на интеграцию людей с инвалидностью в активную жизнь.Соискатели смогут пройти экспресс-собеседование, узнать о вакансиях, условиях труда, режиме работы и зарплате, льготах и гарантиях. Также можно будет получить информацию о профессиональном обучении и финансовой поддержке для организации собственного дела, воспользоваться услугами психолога и профессионального юриста для трудоустройства.Предварительно соискателям нужно зарегистрироваться на мероприятие по телефону +7 (4712) 58-59-45 или по адресу электронной почты eapalkova@fgszn.ru.Ярмарка вакансий пройдет в креативном кластере «Поток» на улице Сонина, 2 в четверг, 16 сентября с 12 до 14 часов.