С начала этого года в Курской области за нахождение в состоянии опьянения от управления транспортными средствами отстранены более 2 тысяч автомобилистов

В этом году по вине пьяных водителей на курских дорогах погибли 13 человек и 111 получили ранения. Из-за любителей пьяной езды 9 месяцев 2021 года произошло 88 ДТП. По вине водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, совершено 26 дорожно-транспортных происшествий.С начала этого года в Курской области за нахождение в состоянии опьянения отстранен от управления транспортными средствами 2161 водитель, 709 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, еще 468 водителей задержаны за повторное нарушение.За время проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» на минувших выходных за нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления 24 водителя, 19 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, еще 6 водителей привлечены за провторное нахождение за рулем в нетрезвом виде.В ГИБДД напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уже уголовной ответственностью по ст.264.1 УК РФ.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102, телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01 и 36-70-02.