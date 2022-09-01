В Курской области пройдет фестиваль «Вместе ярче»

Курская область присоединится к фестивалю энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

Это всероссийская акция по экологическому просвещению и привлечению внимания к вопросам бережного отношения к энергоресурсам, труду энергетиков.В этом году фестиваль пройдет 3 сентября в Курчатове на набережной Парка культуры и отдыха «Теплый берег- 2».Посетители узнают о способах экономии энергии в быту и современных технологиях, внедряемых на предприятиях. Гостям представят выставку современных разработок и изобретений «Бульвар энергоэффективности и технологий ТЭК», в которой примут участие энергокомпании, учебные заведения и промышленные предприятия региона. Пройдут конкурсы красок, рисунков на асфальте и лучших лозунгов.Торжественное открытие фестиваля в 11:00.